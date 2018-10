Controlli nel rendese: tre arresti, 16 denunce, 8 segnalazioni

Tre arresti, 16 denunce e 10 patenti ritirate. È il bilancio delle attività di controllo effettuate da carabinieri di Rende, su su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, svolti unitamente a militari dell’unità cinofila e della Compagnia di Intervento Operativo del “14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia”.

Così al termine dei controlli sono state arrestate te persone per furto, danneggiamento e rissa e lesioni personali, sono state denunciate 16 persone per furto, guida in stato di ebbrezza, porto ingiustificato di armi, inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, uso di atto falso e maltrattamenti in famiglia”, segnalate 8 persone come “assuntori di sostanza stupefacenti”, e ritirare 10 “patenti di guida”.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno: arrestato un 23enne e una 42enne di Cosenza, per il reato di “Furto aggravato in concorso”. I due sono stati sorpresi con attrezzi da scasso e una centralina, a rubare una Lancia y nei pressi del parcheggio del centro commerciale “Metropolis”. L’autovettura, è stata immediatamente restituita all’avente diritto, gli attrezzi da scasso e la centralina sequestrate. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati nelle rispettive abitazioni e messi ai domiciliari.

Hanno poi denunciato in stato di libertà per i reati di: inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, un 47enne di San Fili, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

Una denuncia anche per un 43enne cosentino che durante un controllo ha esibito una carta di circolazione con timbri di revisione palesemente contraffatti. Il veicolo e la carta di circolazione venivano sottoposti a sequestro; denuncia per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, nei confronti di un 55enne di Rose. L’uomo a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 4 coltelli a serramanico della lunghezza di 20cm ciascuno, dei quali non sapeva giustificare il possesso. Le armi sono state sequestrate.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e di San Pietro in Guarano hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, come “assuntori di droga” un 26enne, un 30enne, un 33enne e un 25enne, un 30enne cosentini, una 22enne di Catanzaro, un 20enne di Rossano e un 22enne di Rogliano. I militari operanti in Rende, dopo aver controllato queste persone, le hanno trovate in possesso di 1 grammo di “Cocaina”, 20 grammi di “Marijuana” e 3 grammi di “Hashish”, sottoposti a sequestro.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato per il reato di “Guida in stato di ebbrezza” 7 automobilisti che, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti venivano ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

I militari di Bisignano hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “porto ingiustificato di armi”, un 55enne di Rose, dal momento che a seguito di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 1 coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, di cui non ha saputo dare alcuna spiegazione sul possesso. L’arma è stata sequestrata.

I militari di Rose hanno arrestato un 30enne di Rose su Ordine dell’Autorità Giudiziaria. I militari hanno infatti notificato un ordine di espiazione pena di 4 mesi e 25 giorni, emesso dal Tribunale di Cosenza, per i reati di “rissa, danneggiamento, lesioni personali e ingiurie”, commessi a Montalto Uffugo a febbraio 2015. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione ai domiciliari.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia, un 40enne di Rose. L’uomo, per futili motivi, avrebbe più volte picchiato i genitori anziani.

Denuncia anche per un 50enne di Rose per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale. L’uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

I militari di Luzzi hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “Furto in concorso”, un 20enne e un 17enne di nazionalità rumena residenti a Cosenza. I militari hanno sorpreso i due giovani mentre stavano rubando dall’interno di un impianto industriale di Castiglione Cosentino 40 barre in ferro, un nastro trasportatore, un ventilatore, una cucina da campo completa di bombola e due grate in ferro. La refurtiva veniva immediatamente restituita agli aventi diritto.