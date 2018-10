Donna sequestrata e pestata a Vibo, in due non rispondono al gip

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Leoluca Lo Bianco, 47enne, e il fratello Antonio, arrestati ieri con l'accusa di aver sequestrato una 40enne di Rombiolo, rinchiusa in un garage di Briatico per ben 17 ore e subendo delle vessazioni (LEGGI).

Ieri mattina i carabinieri di Vibo Valentia hanno infatti fermato il convivente della vittima, Leoluca, e due dei suoi fratelli, Antonio e Salvatore. Il movente sarebbe da ricondurre alla contrarietà del compagno e della sua intera famiglia ad avere in casa i due figli della quarantenne, avuti da due precedenti relazioni.

Il terzo verrà interrogato a Bologna, dove è stato arrestato e dove si trova recluso in carcere.