Incidenti stradali: un morto e due feriti nel cosentino

Un incidente stradale ha causato un morto e due feriti sulla strada provinciale che collega Montalto Uffugo e Lattarico, nel cosentino.

Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate.

La vittima è un uomo di 69 anni, Angelo Morelli. Sull’altra auto c’erano una donna e il suo bambino piccolo, che era su un seggiolino.

Sono entrambi feriti in maniera non grave e sono stati portati nell’ospedale di Cosenza.

Sul posto operatori del 118 con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.