Fusione San Marco-Cervicati, Mileti: “necessario studio approfondito di fattibilità”

“Non sono contraria in maniera pregiudizievole né alla fusione fra i comuni di San Marco Argentano e Cervicati, né alla conurbazione più allargata ai comuni limitrofi, ma ritengo doverosa una precondizione: uno studio di fattibilità serio, una relazione nel merito per valutarne gli aspetti positivi e quelli meno positivi. Bisogna capire quelli che sarebbero i punti di debolezza e quelli che non lo sarebbero.” Lo afferma il presidente del consiglio del comune di San Marco Argentano, Aquilina Mileti, intervenendo sull’iter della fusione tra il borgo normanno e Cervicati.

Mileti continua: “Potrebbe essere utile una fusione “ordinaria” o un’incorporazione? È necessario acquisire dei dati frutto di uno studio serio e approfondito sul quale confrontarsi rendendo partecipe la popolazione così da garantire una reale partecipazione democratica della cittadinanza. Solo così-conclude- si potrà esprimere un si consapevole insieme alla nostra comunità”.