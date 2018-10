Auto si ribalta più volte sulla SP 1: automobilista astratto dalle lamiere, è vivo

Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla SP 1 nel comune di Filadelfia, nel vibonese.

Una vettura, Peugeot 207, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata per poi ribaltarsi su se stessa più volte fino a precipitare in una cunetta.

Il conducente è rimasto incastrato all’interno delle lamiere ed è stato miracolosamente estratto vivo dai vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Filadelfia che sono intervenuti sul posto.

Il ferito, una volta stabilizzato sulla barella spinale, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.