Allerta meteo: scuole chiuse a Crotone e Cirò

In considerazione delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, 3 ottobre, i Sindaci di Crotone e di Cirò, Ugo Pugliese e Francesco Palaetta, hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

L’allerta meteo, di livello arancione, è stata diramata dalla Protezione Civile regionale (LEGGI) e confermata dalla Prefettura di Crotone nel pomeriggio di oggi .

Il Primo Cittadino cirotano raccomanda inoltre prudenza ed attenzione ai fossi, ai canali e alle strade secondarie.