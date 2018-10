Incidente a Gerace: la sS 106 si porta via un’altra vita

La SS 106 si è portata via un’altra vita. Nei pressi dello svincolo di Gerace, al km 21,200 della strada statale 106 VAR/B, una vettura coinvolta in un incidente è uscita fuori strada e una persona è deceduta.

Sconosciuta al momento la dinamica del sinistro e le generalità della vittima.

Anas informa che è momentaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud, verso Roccella Jonica, e la viabilità è deviata lungo la strada statale 106 'Jonica'. Sul posto sono presenti anche e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.