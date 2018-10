È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi in via Martiri di Nassiriya a Lamezia Terme. Una Smart, per cause in corso di accertamento, è andata a battere contro un furgone. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso, i carabinieri per i rilievi del caso.