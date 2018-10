Municipio VIII solidale con Lucano, oggi seduta straordinaria

Si dichiarano “complici e solidali con questa umanità stanca di aver paura e ribelle di fronte alle morti in mare” gli assessori di un municipio romano e per questo alle 16.30 terranno una seduta straordinaria del consiglio. Succede al Municipio VIII diretto da una giunta di centro sinistra governata da Amedeo Ciaccheri che ha deciso di promuovere la riunione in piena solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. La seduta servirà per affermare che la comunità “ha le porte aperte” e “coltiva l’accoglienza come dono” e “rifiuta il razzismo per Costituzione”.