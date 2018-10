Cambio al vertice della Guardia di Finanza pitagorica

Questa mattina si è tenuto il passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Fabio Bianco, nuovo Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ed il Tenente Colonnello Giuseppe Laterza, che lascia il comando del Reparto crotonese, assunto nel luglio 2014, poiché destinato ad altra sede di servizio nella regione Puglia.

Il Tenente Colonnello Fabio Bianco proviene da Lamezia Terme, ove per oltre cinque anni ha comandato il Gruppo della Guardia di Finanza. Negli anni della sua permanenza in quella città ha condotto numerose importanti operazioni in materia di criminalità organizzata, infliggendo duri colpi ai clan lametini, ha svolto importanti indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, nel contrasto all’evasione fiscale, nel settore della lotta al traffico di stupefacenti e del contrasto alla contraffazione.

Nel contempo il Tenente Colonnello Laterza è destinato a Bari, dove assumerà il prestigioso incarico di Capo Ufficio Addestramento e Studi presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza.

Al termine dei suoi 4 anni di permanenza, l’ufficiale ha concluso un periodo di intensa attività operando in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, la Procura Distrettuale di Catanzaro, la Magistratura Contabile e le Agenzie Fiscali. Le Operazioni Jonny, Ocris, Ginetto e Ciclope sono solo alcune delle tangibili dimostrazioni dell’impegno e della professionalità del Tenente Colonnello Laterza che i finanzieri di Crotone ringraziano e salutano con affetto.