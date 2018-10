Spaccio e truffe al Servizio Sanitario, blitz nel cosentino: sei arresti

Spaccio di stupefacenti, truffe al Sistema Sanitario Nazionale, ricettazione e falsità in atti pubblici: sono questi i reati contestati a sei persone che stamani sono state raggiunte da altrettante misure cautelari eseguite a Bisignano dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza.

Il blitz è scattato alle prime luce dell’alba da parte dei militari bruzi, insieme ai colleghi del Nas, dello squadrone Cacciatori di Calabria, del 14° battaglione e del nucleo cinofili.

Gli investigatori - che hanno battezzato l’operazione come “Fentanyl”, dal nome di un potente analgesico oppioide sintetico - stanno dando corso alle misure che sono state firmate dal Gip del tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica.

In corso anche una serie di perquisizioni domiciliari a carico di altre persone, in questo caso indagate in stato di libertà per gli stessi reati.

(Notizia in aggiornamento)