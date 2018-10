Donna sequestrata e picchiata a Ionadi, beccati i presunti aguzzini

Era stata aggredita mentre passeggiava per strada, poi legata e picchiata e rinchiusa in un garage di Briatico dove sarebbe stata poi legata mani e piedi e avrebbe subito vessazioni per ben due giorni.

Il fatto è avvenuto il 22 settembre scorso nella cittadina di Ionadi, nel vibonese (LEGGI): ad accorgersi dell’accaduto era stato il figlio della donna, una 40enne di Rombiolo, che fu soccorsa e portata in ospedale dove rimase in stretta osservazione.

Già da quella fine di settembre gli investigatori dei carabinieri avevano iniziato ad indagare per ricostruire i contorni della vicenda e giungere possibilmente all’identificazione dell’aguzzino.

Stamani la svolta: i militari del comando provinciale del capoluogo calabrese hanno fatto scattare un’operazione tra Vibo Valentia e Bologna, nel corso della quale stanno eseguendo tre provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili del sequestro con lesioni subite dalla vittima.

(Notizia in aggiornamento)