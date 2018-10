Litiga con la moglie e la prende a martellate, arrestato per tentato omicidio

Nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri della Stazione di Rossano Centro hanno tratto in arresto in flagranza per il tentato omicidio un 54enne rossanese, T.S.

L’episodio risale all’incirca alle 5 del pomeriggio, quando tra due coniugi sarebbe iniziata una lite scaturita per futili motivi.

Dalla ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, intervenuti prontamente sul posto dopo essere stati allertati dai vicini di casa, l’uomo avrebbe preso un martello ed avrebbe colpito in maniera violenta la moglie alla testa.

Il 118, giunto sul posto, ha trasferito la donna all’ospedale di Corigliano, dove sono in corso gli accertamenti del caso. Solo per un caso fortuito i colpi inferti non hanno causato ferite mortali.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, dirette dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato invece associato presso la Casa Circondariale della città del Pollino.