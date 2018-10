Mezzo agricolo si ribalta a Platania, un ferito grave

Incidente sul lavoro nel comune di Platania, nel catanzarese, dove un mezzo agricolo si è ribaltato in una scarpata. Il conducente, un uomo di 49 anni, è stato sbalzato dal mezzo e ha riportato diverse ferite e traumi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i carabinieri per le indagini e, vista la gravità delle ferite, l'elicottero del 118 per il trasporto all’ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono impegnati al momento per la messa in sicurezza del mezzo in attesa del recupero.