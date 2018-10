Pesca illegale, controlli della guardia costiera: sanzioni e attrezzi sequestrati

Prosegue l’attività di pattugliamento delle coste finalizzata alla repressione della pesca illegale da parte della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina e dei suoi uffici dipendenti.

Nell’ambito di tali controlli, i mezzi navali della Guardia Costiera di Vibo Valentia, hanno posto sotto sequestro numerosi attrezzi pesca utilizzati per l’accentramento del pesce denominati F.A.D. (Fish Aggregating Device); Tali sistemi di pesca, che possono essere utilizzati solo con autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie e Forestali in favore dei pescatori professionali, erano al contrario privi di qualsiasi contrassegno di identificazione e non riconducibili ad alcun motopesca.

Nel corso delle verifiche in mare, il personale della Guardia Costiera di Vibo Valentia, ha contestato anche alcune sanzioni amministrative, per 4mila euro, per violazioni sulle catture di esemplari di tunnidi.