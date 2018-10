Arsenale sotto le reti per le olive, un arresto a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Nella serata di venerdì i Carabinieri, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato Giuseppe Alvaro 62enne di Sant’Eufemia d’Aspromonte, perché nascondeva, in un capanno, un fucile con matricola punzonata e numerose munizioni per fucile e pistola, sotto le reti per la raccolta delle olive.

L’arsenale è stato scoperto nell’ambito dei servizi volti alla ricerca di armi nei territori ove più forte è la presenza della cosca Alvaro, recentemente colpita dall’operazione “IRIS” del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e fortemente radicata nelle località aspromontane circostanti Sinopoli.

Le armi e le munizioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state sequestrate al fine di essere successivamente sottoposte ad approfondite analisi tecniche del caso e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.