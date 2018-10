Reggio, conclusa con successo al Giornata della prevenzione sismica

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria hanno partecipato alla Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, nel corso della quale sono stati impegnati a divulgare il programma di “prevenzione attiva”, che prevede anche visite tecniche informative, a titolo gratuito, presso gli immobili dei cittadini che ne faranno richiesta iscrivendosi al sito giornataprevenzionesismica.it. Le visite verranno effettuate nel mese di novembre.

E proprio il 30 settembre è partita una campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni oltre che le opportunità offerte dal “Sismabonus” per mettere in atto interventi di miglioramento sismico degli edifici con un rilevante contributo economico da parte dello Stato.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Salvatore Vermiglio ed il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Domenico Condelli, constatando la buona riuscita dell’evento legata al numero di cittadini che si sono dimostrati interessati all’iniziativa, ringraziano la Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri ed il Dipartimento Protezione Civile dell’Ordine degli Architetti per il prezioso supporto tecnico ed i colleghi che hanno partecipato all’iniziativa dall’elevato valore sociale.