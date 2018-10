Week-end ricco di controlli nel catanzarese: 5 arresti e 1 denuncia

Cinque arresti e una denuncia sono scattati nel corso del week end appena trascorso sul territorio catanzarese.

In particolar modo nella zona sud del Capoluogo, sono stati effettuati mirati controlli nei confronti di soggetti sottoposti libertà limitata e i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Santa Maria hanno tratto in arresto per evasione un 27enne, C.B., e un 39enne, A.B., entrambi pluripregiudicati e sottoposti i domiciliari.

I due sono stati sorpresi fuori della propria abitazione. Per entrambi, ricondotti presso i rispettivi domicili, è scattata la comunicazione della trasgressione.

Il 27enne, non contento del primo arresto, a distanza di poche ore ha lasciato nuovamente i domiciliare ed è stato nuovamente beccato dai carabinieri che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro - Siano in attesa dei prossimi provvedimenti.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti esperiti nella zona del centro della Città, nelle vicinanze dello Stadio, sono stati invece arrestati due fratelli, .C. e L.C., di 23 e 19 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro la persona e per droga.

I due, poiché già noti alle Forze di Polizia, sono stati inizialmente sottoposti a regolare controllo su strada e successivamente a perquisizione personale e domiciliare, al termine della quale sono stati trovati in possesso, complessivamente, di circa 5 gr di cocaina, 22 gr di marijuana e 0,5 gr di hashish, suddivisi in diverse dosi dal peso variabile, custoditi all’interno di una scatoletta in latta e di una busta di patatine situate nella loro camera da letto. La sostanza stupefacente, unitamente alla somma contante di 145 Euro rinvenuta addosso al più giovane, è stata posta in sequestro.

Anche per i due fratelli è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dei successivi provvedimenti di rito.

Una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere ha invece riguardato un 33enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi.

Il giovane, sottoposto ad un controllo nei pressi dei Giardini San Leonardo, avrebbe cercato di disfarsi di un coltello, prontamente recuperato e sequestrato dagli operanti.