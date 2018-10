Vela. Mediterranean Cup, attese in riva allo Stretto circa mille imbarcazioni

La Mediterranean Cup è divenuta ormai una classica nel calendario nazionale e internazionale della vela giovanile. Una regata che mette assieme diversi ingredienti come il vento termico, le correnti marine, l’ospitalità, le bellezze naturalistiche in modo semplice e diretto e che propone per una settimana la città dei Bronzi capitale della Vela nel Sud di Italia.

Si attendono sulla riva dello Stretto almeno 200 imbarcazioni per la 34 edizione della “Mediterranean Cup” che torna a Reggio dal 31 ottobre al 4 novembre. La regata internazionale che interessa la classe Optimist, che quest’anno ha conquistato con Gradoni il titolo mondiale, e una nuova classe della vela giovanile L’O’pen Bic.

Recentemente, si è anche accennato, nel Convegno organizzato dall’Assessore Regionale allo Sport Gianni Nucera, che la Vela ha interessato, con manifestazioni cospicue, diverse Provincie della Regione e ha dato una mano alla imprenditoria della ricettività e del turismo. Il Circolo Velico Reggio si propone con la Mediterranean Cup di prolungare la stagione estiva e dimostra come si possa fare bleu economy conciliando lo Sport, l’ambiente, il turismo e l’economia.

Quest’anno il Meeting ha un valore in più degli anni trascorsi, infatti, nel 2019 i Circoli Velici di Reggio Calabria dovranno gestire l’evento della Federazione Italiana Vela più importante dell’anno, il coronamento di un anno di attività e saranno convogliate a Reggio tutte le classi dall’Optimist al Laser ai Kite surf e in circa otto giorni mille imbarcazioni provenienti da ogni parte del Paese saranno in città".

Per fare questo il Comune di Reggio Calabria concederà il Lido Comunale, 25mila metri di arenile e diverse attrezzature, in parte obsolete, ma che saranno rivalutate nell’ottica del rilancio della città Metropolitana. Sono i bandi regionali sulle attrezzature sportive che devono tener conto della peculiarità dell’offerta mare attraverso la vela. La Calabria deve essere concorrenziale con le altre Regioni che hanno superato i limiti dei bandi per impianti concepiti per campi parrocchiali, scolastici o esclusivamente ludici.

I grandi eventi, e il Campionato Italiano delle classi singole del 2019 della Federazione Italiana Vela, ha ormai assunto un ruolo rilevante nell’ambito delle strategie del marketing territoriale e rappresenta l’occasione per avviare programmi di ammodernamento grazie ad operazioni di rinnovamento urbano.