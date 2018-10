Sangue: rientrata l’emergenza Zero Positivo presso l’Ospedale di Crotone

È rientrata con successo l’emergenza di sangue gruppo Zero Positivo verificatasi nel pomeriggio di Lunedì 11 settembre presso l'Ospedale Civile di Crotone.

Nella circostanza, la DottoressaPatrizia Leonardo, dirigente del Centro Trasfusionale, aveva comunicato al Presidente dell'Avis Provinciale di Crotone, Pietro Vitale, e al vicepresidente, Franco Rizzuti, che al Centro vi era una emergenza di sangue gruppo zero positivo, che non avrebbe consentito di arrivare fino a sabato.

Durante l’anno, la scrupolosa programmazione delle raccolte, gestita dalla sede provinciale in collaborazione con le sede comunali, era riuscita a far fronte a tutte le esigenze. Inoltre, la programmazione estiva era stata ulteriormente e preventivamente pianificata, proprio per far fronte alla maggiore richiesta di sangue dovuta all’aumento della popolazione. Infatti, anche quest’anno le unità di sangue prelevate sul nostro territorio sono aumentate.

Dopo lo stupore iniziale, dalla sede Provinciale sono partite le prime chiamate verso le sedi comunali sparse su tutto il territorio. È stato chiesto ai Presidenti di inviare donatori gruppo zero positivo "urgentemente" presso il Centro trasfusionale. L' appello è stato pubblicizzato e condiviso anche sui social.

I risultati sono arrivati immediatamente, dopo neanche una settimana, l’emergenza era rientrata. Non solo, quei donatori che, per vari motivi non erano riusciti a donare la settimana prima, sono andati a donare nei giorni successivi, consentendo così di incrementare, ulteriormente, il numero delle sacche già raccolte. In meno di due settimane, tra donatori che si sono recati al Centro e le raccolte esterne, già programmate nei due fine settimana, sono state raccolte 398 unità di sangue di cui 215 di gruppo zero positivo e 17 zero negativo.

“Ringraziamo i Presidenti, i consiglieri e tutti i collaboratori delle sedi comunali per l'ulteriore lavoro svolto, ma, soprattutto, un immenso ringraziamento lo facciamo ai donatori, anche a quelli non iscritti all’Avis, che hanno risposto all'appello e hanno reso possibile un altro piccolo miracolo.” Sono le prole del Presidente di Avis Provinciale Crotone, Pietro Vitale, che ha aggiunto: “L'invito che facciamo è quello di continuare a donare periodicamente o di iniziare a farlo, non importa a quale associazione si è iscritti, l’importante è donare per aiutare gli altri, quelli che hanno bisogno di questo prezioso liquido che consente loro di vivere. Grazie ancora a tutti!”