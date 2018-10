Inps. Chiusura sede Soverato? Cisl chiede chiarimenti a De Felice

“Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa, e da tutti i social, la notizia che la sede Inps di Soverato potrebbe essere destinataria di provvedimento di chiusura per mancanza dei parametri previsti dalla direttiva di Boeri”.

Ad incalzare è la Cisl Magna Graecia che per le indiscrezioni apprese, chiede al Direttore Regionale Inps della Calabria Diego De Felice un incontro in merito.

“Per i risvolti sociali che ne deriverebbero, - continua - una questione così importante e delicata merita un indubbio approfondimento nelle sedi opportune, in quanto, non possono certamente essere tranquillizzanti le notizie informali messe in circolazione, secondo cui si tratterebbe di fake news delle quali, però, non abbiamo contezza di smentite ufficiali, né tantomeno conosciamo provenienza e fondatezza delle stesse”.

“Atteso che, comunque, la divulgazione della citata notizia ha creato evidente apprensione tra i cittadini-utenti e tra i dipendenti dell'Inps, non solo del Soveratese ma di tutte le sedi ed Agenzie dell'intero territorio delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per gli evidenti risvolti che ne deriverebbero in termini di disservizi e disagio. Considerato che, il territorio afferente alle province testé citate, ricadono nell'ambito della competenza sindacale della scrivente organizzazione”- prosegue la sigla.

“Posto quanto sopra, con la presente, siamo a chiedere un incontro formale per affrontare la complessiva problematica in argomento e dirimere ogni eventuale dubbio, consapevoli che ella è l'unico soggetto istituzionale che può dare risposte in merito”- concludono dal sindacato.