I parlamentari del M5s a Castrovillari per un Agorà pubblica

Sabato 29 Settembre, a Castrovillari, presso la Sala Consiliare, si è tenuta l’Agora’ pubblica -organizzata dal MeetUp Castrovillari a 5 Stelle- alla presenza dei Portavoce del MoVimento 5 Stelle.

Hanno preso parte all’evento l’europarlamentare Laura Ferrara ed i Deputati Massimo Misiti, Elisa Scutellà, Francesco Forciniti e Francesco Sapia.

Al centro del dibattito l’azione di governo, i Portavoce hanno aggiornato i cittadini circa le attività svolte nelle varie commissioni ribadendo l’impegno verso quel cambiamento che ha, sin dall’inizio, scandito i passi più importanti di questo Governo.

Un’Agora’, dunque uno spazio di condivisione – scrivono in una nota dal MeetUp - che ha visto un pubblico attento e volenteroso di esprimersi. Uno spazio dove è stato messo in evidenza il volto più bello ed autentico della politica: il confronto!

In oltre 100 giorni il governo Conte è riuscito a fare più di quanto non abbiano fatto i suoi predecessori, per anni. E’ questo il sentore comune - aggiungono - e sono tante le aspettative che spingono la gente a tornare a credere in un futuro per il nostro Paese.

Nei vari interventi, i portavoce Cinquestelle, hanno richiamato l’attenzione sui valori cardine da riscoprire e conservare, sul ruolo imprescindibile del cittadino, anche e soprattutto per il bene della nostra terra e -più strettamente- del nostro territorio che non può e non deve restare indifferente di fronte ad un cambiamento ormai incontenibile.