Dal centro storico di Catanzaro riparte il Festivaletteratura “Parole Erranti”

Valorizzare il territorio e potenziare i rapporti fra le varie realtà culturali, il tutto sotto il segno della “letteratura che ci sorregge”…Riparte da Catanzaro il Festivaletteratura di Calabria “Parole Erranti”, organizzato dall’associazione culturale “La Masnada” e giunto alla 15° edizione.

Nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro si è svolta la conferenza stampa di presentazione alla presenza di Daniele Rossi, presidente dell’Ente Camerale, partner dell’iniziativa, che ha sottolineato come l’istituzione da lui presieduta stia seguendo fortemente la direzione della cultura come elemento di sviluppo del territorio.

Presente anche il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Marco Polimeni: “Questo Festival merita una vetrina ancora più ampia che il capoluogo può offrire. Tramite la cultura possono nascere dei percorsi virtuosi per la rinascita e riscoperta del territorio e auspichiamo di costruire un fruttuoso percorso insieme”.

Il presidente de “La Masnada”, Raffaele Mercurio, ha raccontato le origini della manifestazione che si è sempre svolta nel borgo medievale di Cropani, facendo attribuire allo stesso l’importante certificato di “Città del libro”: “Grazie alla stretta collaborazione con la Libreria Ubik di Catanzaro e alle sinergie createsi sul territorio, il 2018 è l’anno in cui “Parole Erranti” giunge nel centro storico di Catanzaro, un luogo che merita di essere valorizzato e crescere assieme ad un’iniziativa importante incentrata sui libri e lo spettacolo”. Nunzio Belcaro e Gianluca Pitari, responsabili della programmazione artistica, insieme a Vincenzo Montisano, hanno descritto gli appuntamenti che dal 12 al 14 ottobre animeranno il centro storico della città.

Tanti gli appuntamenti in programma per un’iniziativa che va oltre i confini regionali: dagli incontri con gli studenti, alle presentazioni di libri, dai reading letterali a quelli musicali, dalla lettura dei giornali ai concerti. Scrittori, poeti, docenti universitari, animatori culturali, musicisti, attori teatrali: tutti insieme appassionatamente, con un approccio fresco e innovativo, dove la letteratura e la cultura saranno le uniche e vera protagoniste.

Saranno presente autori calabresi come Eliana Iorfida con “Antar”, la storia di un giovane italo-siriano e del suo “viaggio di ritorno” in Siria; Ettore Castagna con “Tredici goal dalla bandierinia”: non solo il racconto della leggenda del Catanzaro Calcio, Massimo Palanca, ma degli adolescenti di quegli anni (1974-1981). Ospite di punta sarà Pierric Bailly, fra i più interessanti giovani autori francesi con “L’uomo dei boschi” nel quale descrive i giorni immediatamente successivi alla morte del padre caduto da un dirupo nelle montagne del Jura. Altro personaggio importate sarà il magistrato e ormai acclamato scrittore Eduardo Savarese con il romanzo melodrammatico “Le cose di prima” e poi l’esperto di millenarismo e profetismo, Armando Comi con “I quattro enigmi degli eretici”.

Spazio anche allo spettacolo con il poeta del paradosso di origini calabresi, Ivan Talarico, con il concerto-reading “Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro”; momento emozionante sarà quello con Pierpaolo Capovilla, attore e cantautore che leggerà “Viaggio al termine della notte” di Louis-Ferdinand Céline. Il gruppo folk-rock Tetês de bois canterà i versi del poeta e cantautore Leo Ferré, con un’apertura suggestiva a cura di Carmine Torchia.

E poi ci saranno gli incontri con le scuole con il colletivo Lou Palanca e dello scrittore Gioacchino Criaco; la lettura dei giornali al mattino al bar Amedeo con Enzo Colacino e il duo Spinoza, punto di riferimento della satira in rete, che presenteranno anche il loro ultimo libro “Spinoza. Una risata vi disseppellirà”; i reading teatrali in centro storico con il Teatro di Calabria “A.Tieri” e un incontro speciale con Domenica Dara sul suo romanzo di prossima uscita.

Gli eventi si svolgeranno al museo Marca e al Nuovo Supercinema. Il Festival è sostenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro, con la collaborazione del Comune, della Provincia e della Fondazione Guglielmo e con il supporto di diversi partners privati che hanno sposato l’iniziativa.





PROGRAMMA

Venerdì 12

ore 10:00 | Scuole

Il collettivo di scrittura Lou Palanca e lo scrittore Gioacchino Criaco incontrano gli studenti di Catanzaro.

ore 17:30 | Museo Marca

Eliana Iorfida presenta il suo ultimo libro “Antar” (Vertigo editore), ne discute con lei il Circolo Placanica.

ore 18:30 | Museo Marca

Pierric Bailly presenta il suo ultimo libro “L’uomo dei boschi” (Clichy editore), ne discute con lui Nunzio Belcaro.

ore 21:30 | Museo Marca

“Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro” - Concerto-reading di Ivan Talarico.



Sabato 13

ore 09:00 | Amedeo bar

Lettura e commento dei giornali locali a cura di Enzo Colacino

ore 16:30 | Centro storico di Catanzaro

Reading letterari a cura del Teatro di Calabria A. Tieri

ore 17:00 | Museo Marca

Reading/Concerto di Ettore Castagna intorno al suo ultimo libro “Tredici gol dalla bandierina” (Rubbettino editore)

ore 18:30 | Museo Marca

“Spinoza - Una risata vi disseppellirà” con Stefano Andreoli (fondatore del sito satirico Spinoza.it).

ore 21:30 | Nuovo Supercinema

“Viaggio al termine della notte” reading di Pierpaolo Capovilla.

Domenica 14

ore 09:00 | Amedeo bar

Lettura e commento dei giornali locali a cura del collettivo satirico Spinoza.

ore 10:30 | Museo Marca

“Spoiler book”: lo scrittore Domenico Dara anticipa contenuti e stile del suo prossimo romanzo.

ore 16:30 | centro storico di Catanzaro

Reading letterari a cura del Teatro di Calabria A. Tieri.

ore 17:30 | Museo Marca

Armando Comi presenta il suo ultimo libro “I quattro enigmi degli eretici” (Newton Compton editore), ne discute con lui Fabiola La croce.

ore 18:30 | Museo Marca

Eduardo Savarese presenta il suo ultimo libro “Le cose di prima” (Minimum fax editore), ne discute con lui Felice Foresta.

ore 21:30 | Nuovo Supercinema

I Tetês de bois cantano Leo Ferré.