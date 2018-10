Controlli nel vibonese: sotto il sedile con l’accetta, ritirate cinque patenti

Se ne andava in giro in automobile con sotto il sedile nascosta addirittura una scure. A ritrovare l’accetta, durante una per perquisizione, sono stati i carabinieri di Vibo Valentia nel corso dei controlli sul territorio avviati nel fine settimana appena trascorso.

Un serie di servizi che hanno portato i militari dei tredici Comandi Stazione e della Radiomobile del capoluogo, a verificare qualcosa come 293 persone nel complesso.

Nell’ambito dell’attività una di queste è stata anche denunciata poiché nella tasca dei pantaloni portava un coltello a serramanico lungo 15 centimetri.

Cinque, invece, le patenti ritirate - di cui quattro a persone sorprese alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti - e circa 150 i punti tolti per infrazioni varie al Codice della Strada.