Anche Bisignano lo sportello amianto. Ona lancia l’idea di una conferenza dei Sindaci

Lo Sportello Amianto apre anche a Bisignano. Il servizio informativo dedicato ai cittadini, che sarà gestito dai volontari dell’Ona Cosenza, è stato presentato venerdì scorso nella sala conferenze “R. Curia”. All’incontro, coordinato dalla delegata all’Ambiente del Comune Francesca Cristina Lucieri, hanno preso parte il coordinatore provinciale dell’Ona Cosenza Giuseppe Infusini, il sindaco Francesco Lo Giudice e l’assessore alla Cultura Ornella Gallo.

Si tratta, come non ha mancato di ricordare Infusini, di un obbligo di legge a cui i Comuni devono adempiere e rispetto al quale si è già molto in ritardo. Bisignano è tra le amministrazioni che nell’ultimo anno hanno sottoscritto la convenzione con l’Osservatorio Nazionale Amianto per la gestione dello Sportello. Infusini ha ringraziato il sindaco Lo Giudice per la sensibilità dimostrata nei confronti di questa problematica, ma la lotta a questo pericoloso materiale – ha rimarcato – richiede dei passi ulteriori.

«Bisogna fare rete per dare una valenza maggiore a questa battaglia – a precisato Infusni - e far sentire che la nostra voce non è solo “nostra” come associazione, ma “nostra” come comunità, una comunità che chiede che le istituzioni a livello più alto adempiano ai loro doveri. Nello specifico, bisogna continuare a insistere perché la Regione metta a disposizione i fondi per le bonifiche, così come si è impegnata a fare nel PRAC, il Piano Regionale Amianto della Calabria». Da qui l’idea di una conferenza dei sindaci che, assieme agli esponenti dell’associazione, possa portare queste istanze all’attenzione del governo regionale.

Un’idea ben accolta dal sindaco di Bisignano, che si è mostrato entusiasta dell’apertura dello Sportello Amianto anche nel suo Comune e si è detto pronto a fare la sua parte in una battaglia che deve senz’altro essere una battaglia collettiva, che veda cittadini e amministrazioni insieme, una battaglia che partendo «dal basso» arrivi ai livelli più alti.

Preziosa e toccante, poi, la testimonianza dell’assessore Ornella Gallo, che ha perso il padre proprio per mesotelioma pleurico, la malattia dell’amianto. «Avrei voluto che nove anni fa, quando mio padre si ammalò, la mia famiglia avesse avuto accanto gente come l’ingegnere Infusini e i volontari Ona a farci sentire meno soli di fronte al nostro dramma».

Alla presentazione dello Sportello Amianto, che presto entrerà in funzione tutti i mercoledì mattina, hanno preso parte diversi rappresentanti dell’amministrazione e delle associazioni, oltre ai cittadini e a un gruppo di volontari dell’Ona Cosenza.