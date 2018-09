Prodotto avariato nella pescheria del supermercato: sanzionato il titolare

Nell’angolo del pesce di un grosso supermercato di Vibo Valentia giaceva il pesce avariato. La cosa non è però sfuggita ai Carabinieri della locale Stazione che, in collaborazione con il NAS di Catanzaro, hanno operato un blitz nel negozio di alimentari accertando che, sebbene posti in vendita, 5kg di pesce erano già in stato di decomposizione e quindi potenzialmente tossico per i clienti.

Il titolare dell’attività è stato sanzionato con una multa 2 mila euro. A seguito del sequestro, è intervenuta sul posto una ditta autorizzata al ritiro ed alla distruzione del prodotto, classificato come “rifiuto”.