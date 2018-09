Tragico incidente nel coriglianese, due morti e sette i feriti

La macchina resa quasi ormai irriconoscibile, all’interno cinque persone, di nazionalità bulgara. Due di loro, purtroppo, decedute sul colpo e le altre rimaste ferite e trasferite in ospedale.

È questo l’ennesimo triste bilancio delle vittime della strada in Calabria. L’incidente, in particolare, è avvenuto all’alba di stamani sulla via provinciale di Corigliano, che collega lo Scalo con la frazione marina di Schiavonea.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme alle unità del 118 dopo la segnalazione arrivata da alcuni automobilisti che transitavano dal luogo della tragedia e che loro malgrado, data la situazione, con i mezzi ormai ridotti ad un ammasso di lamiera, non hanno potuto prestare alcun aiuto alle vittime.

Lo scontro è avvenuto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, tra due vetture. I pompieri hanno dovuto lavorare non poco per i feriti, sette in totale tra cui due ragazze italiane di 16 e 21 anni, per poi affidarli ai sanitari del Suem che li hanno portati negli spoke di Corigliano e di Rossano.

Sul posto anche i carabinieri in attesa del medico legale prima di effettuare i rilievi per capire l’esatta dinamica del sinistro.

Poco prima gli stessi vigili del fuoco, del distaccamento di Rossano ed intervenuti sul luogo, erano stati impegnati per un altro incidente stradale: un’auto ribaltata con un giovane che era rimasto incastrato nelle lamiere con un braccio trafitto dal ferro che gli impediva di muoversi. I pompieri lo hanno estratto alla vettura e poi si sono precipitati sulla provinciale.