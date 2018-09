Obesità e patologie metaboliche tra prevenzione e sana alimentazione

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Gestire in maniera condivisa, multiprofessionale, le patologie metaboliche. Soprattutto quella del diabete mellito, una delle disfunzioni croniche che - anche in Calabria - registra purtroppo un trend in continuo aumento e la cui insorgenza è legata strettamente all’obesità.

Di questo, e altro, si è discusso a Lamezia Terme nell’ambito di un convegno promosso dalle Unità complesse di cure primarie dell’ASP di Catanzaro, coordinato dal dottore Ercole Mercuri.

Il convegno ha registrato gli interventi di esperti e professionisti del settore, che hanno aperto un focus sulla correlazione tra l’obesità, le patologie cardiovascolari (tra cui, ovviamente, l’ipertensione arteriosa) e quelle metaboliche, appunto.

Obiettivo è stato quello di arrivare a fornire un buon livello assistenziale; ma anche di contenere i costi attraverso procedure standardizzate; così come semplificare la gestione delle malattie creando una rete informatica di assistenza.

Infine, ma non per ultimo, prevenire l’insorgenza delle complicanze e promuovere un cambiamento dello stile di vita, più salutare e orientato al benessere complessivo.

All’evento hanno dato il loro contributo professionisti da anni sul campo della ricerca alimentare, tra cui lo stesso dottor Mercuri, dell’Asp catanzarese; la professoressa Giorgina Barbara Piccoli dell’Università di Torino; il dottor Luigi Teta, medico veneto e Responsabile del Centro Ricerche della Bioimis.

Al convegno hanno aderito e partecipato molti dei medici di base della Calabria, che hanno potuto così approfondire le tematiche relative all’obesità e alle patologie metaboliche in genere. Medici che rappresentano un importante trait d’union tra le esigenze dei pazienti e le opportunità di miglioramento dei loro stili di vita.

Proprio Bioimis, con la sua Accademia Alimentare, si è resa partner di questo importante progetto apportando la sua esperienza diretta e pluriennale, fortificata dalla collaborazione di medici e biologi interni, ed in grado di offrire un Programma Alimentare personalizzato che non solo permettere un dimagrimento rapido, sano e duraturo, ma punta a rieducare ad una corretta alimentazione tramite un percorso di formazione e educazione al cibo, insegnando cioè a sfruttare e godere delle proprietà di comuni alimenti naturali per vivere in salute. E senza rinunciare necessariamente alla soddisfazione del palato.