Controlli dei carabinieri a Serra San Bruno: tre denunce e 15 multe

Sono tre le denunce fatte dai Carabinieri di Serra San Bruno che hanno lavorato per tutto il week end. Il servizio ha visto in campo tutti i Reparti della Compagnia impegnati in diverse attività come perquisizioni domiciliari per la ricerca di armi ed esplosivi, perquisizioni finalizzate alla ricerca di droga e controlli su strada attuati mediante la predisposizione di posti di blocco e posti di controllo in coordinato.

In tutto hanno identificato più di 100 persone per un complessivo di circa 80 autoveicoli, 22 di questi sono anche stati perquisiti per la ricerca di armi e droga. I militari hanno infatti denunciato a piede libero M.V., 60enne di Brancaleone, e V.P., 20enne di Laureana di Borrello, per detenzione illegale di armi. I militari hanno infatti trovato addosso ai due un coltello a serramanico.

I Carabinieri hanno inoltre sorpreso e denunciato a piede libero, L.A. 25enne di Gerocarne per violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale. Anche in materia di Codice della Strada non sono mancate le sanzioni: 15 per circa 2.500 euro, con alcune patenti ritirate unitamente ad autoveicoli sequestrati.