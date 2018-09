Tenta di estorcere denaro e cellulare a ex ragazza, fermato 16enne

Una breve relazione sentimentale ormai finita, la possibilità di accedere agli account dei social network della propria ex, e l’occasione di racimolare qualche soldo.

Sono questi i motivi che hanno spinto un ragazzino di 16 anni a tentare di estorcere denaro e cellulare all’ex ragazza.

Il giovane avrebbe infatti telefonato all’ex e minacciandola di far circolare le informazioni private contenute nei propri account, se la ragazza non avesse consegnato 300 euro e un cellulare. Il 16enne ha quindi soggiogato la 13enne che ha chiesto l’aiuto dei genitori.

Così i Carabinieri di Botricello e del Nor, appresa la notizia, sono riusciti a scoprire il luogo dell’incontro e della consegna e hanno trovato addosso al ragazzo il denaro e il telefonino: per lui, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattato l’arresto in flagranza, convalidato dal gip presso il Tribunale per i minorenni che ha ravvisato gli estremi per l’applicazione al sedicenne della custodia cautelare presso l’istituto penale minorile di Catanzaro.