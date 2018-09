Ricadi e Tropea, per Sorical l’acqua è potabile

L’acqua di Ricadi è potabile. È quanto comunica la Sorical che, a seguito delle ordinanze di non potabilità dell’acqua, ha effettuato diversi campionamenti. Nel comune di Ricadi, alimentato dall’acquedotto Medma, la società è intervenuta per verificare il superamento del limite di nitrito non appena ricevuta comunicazione dall’Asp di Vibo.

Così il 19 settembre, Sorical, ha eseguito campionamenti presso l’impianto Medma dai quali è emersa la piena conformità dell’acqua in uscita dai nodi dell’impianto. Il 20 settembre si è proceduto ulteriori analisi presso i nodi di consegna (serbatoi)di Santa Maria, Santa Domenica e Masa rilevando, anche in questo caso, la piena conformità dei parametri dell’acqua ai limiti di legge. Il 21 settembre è stato fatto un ulteriore campionamento nell’impianto Medma. Nelle ultime ore, a seguito di un campionamento effettuato in contradditorio con l’Asp di Vibo, la stessa azienda sanitaria ha comunicato per le vie brevi alla Sorical la piena conformità dell’acqua, confermando di fatto le risultanze del laboratorio interno della Sorical.

In merito invece all’acqua di Tropea, Sorical precisa che per la frazione Vulcano, alimentato come Ricadi dall’acquedotto Medma, è stato scongiurato qualsiasi rischio già da giovedì 20 settembre per il parametro Nitrito. Invece per il centro di Tropea, dove vige l’ordinanza per problemi microbiologici, l’acquedotto interessato è lo schema sorgentizio Contura San Leo. In questo caso si è intervenuti con esito positivo già il 24 settembre e ora si è in attesa dell’esito delle controanalisi dell’Asp di Vibo.