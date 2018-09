Spostamento approdi a sud, Villa: la città metropolitana delibera a favore

Giovanni Siclari

Dopo diversi incontri e solleciti arriva l’ok dalla Metrocity. Ieri, nel corso del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria è stato approvato il punto relativo allo spostamento degli approdi. Il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari più volte, anche con missive, dopo che il Consiglio di Villa si è espresso favorevolmente all’unanimità, ha chiesto al sindaco Falcomatà di prendere la medesima decisione per dare impulso positivo e avviare il tanto atteso iter di spostamento degli approdi così da liberare il centro città dall’intenso traffico.

«Questo è un risultato ottenuto grazie a una continua concertazione tra gli enti interessati. Con il sindaco Falcomatà e con il vicesindaco Mauro abbiamo collaborato affinchè quest’obiettivo comune potesse trovare presto una soluzione – ha confermato il sindaco Siclari – Stimolati più volte dal sottoscritto, è stata finalmente approvata la delibera, considerando la richiesta esplicita da parte della Regione Calabria di esprimere una voce unanime per ottenere il finanziamento. Adesso che abbiamo raggiunto quest’importante risultato possiamo proseguire, con questa stessa sintonia, e far partire l’iter interessando anche il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture tramite il nostro riferimento, il senatore Marco Siclari, puntando anche ad ottenere fondi europei».

È stato proprio il Vicesindaco Mauro a relazionare sui nuovi approdi a sud di Villa San Giovanni, punto approvato all’unanimità. Mauro ha sottolineato l’importanza di un approdo alternativo che non obblighi soprattutto i mezzi pesanti a passare per il centro cittadino, evitando, così, inquinamento acustico e ambientale, e dando luogo ad uno snellimento del traffico veicolare. Mauro ha, in sostanza, evidenziato come gli approdi dei mezzi pesanti al porto di Reggio non li voglia nessuno. Non li vuole il comune capoluogo, non li vuole la Regione e non lo vogliono i villesi.

«Diversi incontri istituzionali sul punto si sono avuti con il sindaco Siclari – ha dichiarato Mauro - e la sua maggioranza e in piena sinergia istituzionale abbiamo deciso di combattere insieme questa battaglia. Gli approdi dei mezzi pesanti non devono essere ubicati nel centro delle comunità e questo vale per Reggio così come per Villa. Insieme al sindaco Siclari combatteremo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati nell’esclusivo interesse delle nostre comunità».

Dal primo cittadino villese arriva il plauso al consiglio Metropolitano, a Falcomatà, Mauro e Castorina per aver votato questa fondamentale delibera.

«Li ringrazio perché fattivamente viene dato un grosso aiuto a Villa per eliminare dal nostro centro cittadino il passaggio dei mezzi pesanti. È solo un primo passo ma adesso sappiamo di poter combattere insieme questa battaglia che riguarda entrambe le città. Nessuno deve subire i disagi del traffico veicolare e dei mezzi pesanti, per questo adesso andrò alla Regione Calabria, insieme a Falcomatà, per chiedere il finanziamento degli approdi a Sud», ha concluso Siclari.