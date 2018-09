Auto rubate ritrovate a Tropea: arrestato operaio pregiudicato

I carabinieri di Tropea, controllando alcuni garage in via degli Orti, in uno di questi, di proprietà di una donna del posto, ma di fatto in uso a Filippo Saragò, 36enne operaio pregiudicato del posto, sono state rinvenute due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, rubate nei giorni scorsi ad una nota società di noleggio diffusa in tutta Italia.

Al termine delle operazioni, in cui Saragò avrebbe rivendicato a sé le due auto rubate e palesemente forzate, l’uomo è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre le due vetture restituite alla filiale locale della società di noleggio.