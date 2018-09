Sisma in mare: Prefetto Reggio fa il punto della situazione e invita i Sindaci a restare in allerta

Oggi pomeriggio, convocata dal Prefetto Michele di Bari, presso il Palazzo del Governo si è tenuta una riunione di coordinamento di Protezione Civile al fine di valutare la situazione nei Comuni compresi nel raggio dell’evento sismico verificatosi al largo della costa questa mattina con magnitudo pari a 4,2.

All’incontro erano presenti i Sindaci di Seminara, Melicuccà, Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Procopio, Sinopoli, San Roberto, San Ferdinando e i Rappresentanti dei Comuni di Reggio Calabria, Palmi, Campo Calabro, Villa San Giovanni, delle Forze di Polizia, della Direzione marittima, dei Vigili del Fuoco, della Polfer, della Protezione Civile della Regione Calabria e della Città Metropolitana, di ANAS Viabilità e Autostrada, di RFI, del SUEM 118.

Nel corso della riunione è stato accertato che non si sono registrati danni a persone o cose. Alcuni Comuni hanno attivato i COC, come Palmi e San Ferdinando che in via precauzionale hanno, altresì, disposto la chiusura delle scuole; misura adottata anche dai Comuni di Bagnara Calabra, Seminara, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Sinopoli.

RFI ha interrotto automaticamente, al verificarsi dell’evento, il transito ferroviario nella tratta fra Reggio Calabria- Mileto attivando servizi di assistenza ai viaggiatori, la circolazione è ripresa normalmente alle ore 11,28.

Si è, inoltre, richiamata l’attenzione dei presenti sulla necessità che, come ribadito dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con una circolare in data odierna, siano rafforzate le attività di verifica della pianificazione di emergenza e della vulnerabilità degli edifici strategici, di culto e delle scuole.

Alla luce della recente scossa tellurica, la Prefettura ha inviato una circolare a tutti i Comuni della Città metropolitana per sollecitare una maggiore sensibilizzazione sulla problematica del rischio sismico e sulla opportunità di effettuare una verifica delle pianificazioni comunali di emergenza e relativa informazione alla popolazione.