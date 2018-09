Crotone. Comune: tirocini per ex percettori di mobilità in deroga, pubblicata graduatoria

E' stata pubblicata sul sito del Comune la graduatoria provvisoria per la selezione di soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, per un percorso di politiche attive, nelle modalità di tirocini, presso il Comune di Crotone.

Lo comunica l'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.

Il Comune di Crotone avvierà sessanta soggetti in percorsi di politica attiva in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle seguenti figure professionali: manutenzione ordinaria di spiagge e arenili, manutenzione aree verdi, aree attrezzate, servizi di supporto amministrativo.

Gli interessati entro dieci giorni potranno presentare eventuali ricorsi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

“Prosegue questa esperienza positiva per la quale ci siamo impegnati già dallo scorso anno, durante il quale abbiamo consentito a tante persone non solo una opportunità di lavoro ma la restituzione della dignità di lavoratori. Quella precedente è stata una esperienza positiva per tutti, per il Comune ma anche per i tirocinanti che si sono perfettamente integrati nella macchina amministrativa. Esperienza che ripeteremo a breve perché ci siamo impegnati per ottenere un nuovo finanziamento che consentirà ad altre sessanta persone di partecipare attivamente alla vita amministrativa. Il nostro impegno è finalizzato ad utilizzare tutte le risorse e tutte le occasioni che vengono offerte dai bandi regionali, nazionali e comunitari per dare concrete risposte ai cittadini” dichiara l'assessore Alessia Romano.