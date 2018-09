Furto di motorino a Catanzaro: identificato il secondo ladro

È stato identificato il secondo ladruncolo del furto di un ciclomotore avvenuto nel cortile di un condominio di Via Crispi, a Catanzaro, nella notte tra il 16 e il 17 settembre scorso.

Il giovane, A.M., di 23anni e con vari precedenti, era riuscito a dileguarsi facendo perdere le sue tracce dopo un non facile inseguimento per le vie cittadine. Nella circostanza era stato invece arrestato S.A., di 18 anni.

A.M., qualche sera fa, è stato individuato nei pressi di una palazzina del quartiere di Viale Isonzo dagli stessi Agenti che nel corso dell’inseguimento aveva focalizzato la sua fisionomia ed, essendo sprovvisto di documenti di identità, è stato condotto negli Uffici della Questura.

Posto dinnanzi all’evidenza degli elementi raccolti dalla Polizia, il giovane non ha potuto fare a meno di ammettere le proprie responsabilità sul furto del ciclomotore Piaggio Liberty, compiuto in concorso con S.A..

Come avvenuto nel procedimento per direttissima per il suo complice, il 23enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato in concorso di un altro ciclomotore.