Assenteismo: poliambulatorio nel vibonese, processo in prescrizione

Finisce in prescrizione a Vibo Valentia il processo sull'assenteismo al Poliambulatorio di Mileto. Ad otto anni dall'operazione dei carabinieri, il Tribunale di Vibo Valentia ha infatti emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di due dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale accusati di truffa aggravata e falsità ideologica.

I carabinieri avevano scoperto nel 2010, grazie a diversi appostamenti e riprese video, che i dipendenti del Poliambulatorio di Mileto, dopo aver timbrato il proprio badge ritornavano a casa a riposare oppure andavano in giro a sbrigare impegni personali. La scorsa settimana, sempre per prescrizione, si era chiuso in Tribunale a Vibo anche il processo nei confronti di 49 dipendenti del Comune di Pizzo Calabro, pure loro accusati di assenteismo.