Grave incidente all’ora di pranzo sulla strada che collega Ricadi a Spilinga, in provincia di Vibo Valentia. Per cause in corso di accertamento una moto ha investito due ciclisti. Uno dei due verserebbe in gravi condizioni per le ferite riportate nell’impatto e nella conseguente caduta. Sul posto è arrivato l’elisoccorso e sono presenti i carabinieri per i rilievi del caso.