Grave incidente nel vibonese: moto investe due ciclisti, un morto

Grave incidente all’ora di pranzo sulla strada che collega Ricadi a Spilinga, in provincia di Vibo Valentia. Per cause in corso di accertamento una moto ha investito due ciclisti. Uno dei due verserebbe in gravi condizioni per le ferite riportate nell’impatto e nella conseguente caduta. Sul posto è arrivato l’elisoccorso e sono presenti i carabinieri per i rilievi del caso.

È morto in elisoccorso uno dei due ciclisti travolti da una moto all’altezza del bivio di Panaia. Si tratta di un tedesco, deceduto in volo mentre l’elicottero stava per arrivare all’ospedale di Catanzaro dove i sanitari lo stavano trasportando nel disperato tentativo di salvargli la vita.

Nell’incidente è rimasto ferito un altro ciclista che è invece stato trasferito con un altro elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria.

(Ultimo aggiornamento h 16:30)