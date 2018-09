Giornata di prevenzione sismica a Rende. Pasqua: “è nostro dovere informare i cittadini”

Anche a Rende ingegneri e architetti illustreranno ai cittadini i fattori di rischio nell’ambito della sicurezza delle abitazioni e le agevolazioni finanziarie a disposizione per migliorarne le strutture, evento che si inserisce nella I Giornata nazionale della prevenzione sismica sostenuta dalla Fondazione Inarcassa.

Nelle piazze sarà presentato inoltre “Diamoci una scossa”, una serie di interventi di prevenzione attiva con visite programmate presso le abitazioni da parte di ingegneri ed architetti esperti in materia di prevenzione sismica che non comporterà nessun onere per i richiedenti.

Anche l’assessora alla protezione civile Marina Pasqua presenzierà con i tecnici ed il gruppo di volontari comunali all’evento che ha dichiarato essere: “momento informativo importante per i temi trattati. La prevenzione del rischio sismico passa primariamente attraverso la conoscenza e l’informazione di tale fenomeno naturale”.

“Il nostro territorio è altamente a rischio di dissesto idrogeologico - ha concluso l’avvocata - per questo riteniamo che informare e preparare i cittadini su queste problematiche sia dovere istituzionale da perseguire quotidianamente in maniera sistemica”.