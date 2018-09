Sport ed inclusione per la XII^ Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

Alla XII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico di Reggio Calabria sono intervenuti dinnanzi a circa 2000 studenti delle scuole di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, il Sindaco della città, Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Regionale Calabria, Nicola Irto, la Presidente dell’Inail regionale Caterina Crupi, accolti da Antonello Scagliola, Presidente del Cip Calabria.

Chiamati a raccolta, al grido di "Non manca niente, manchi solo tu", erano presenti con stand, e una rappresentativa tecnica e di atleti, insieme alle Federazioni Sportive Paralimpiche, gli Enti di Promozione paralimpici e le Forze Armate che accolgono al loro interno i gruppi sportivi.

“Siamo onorati di ospitare questo grande evento di promozione paralimpica nel nostro sud – ha detto Scagliola nel salutare i presenti-, davanti a tutte queste scuole che sono venute a conoscerci. Grazie al Presidente Luca Pancalli per avere creduto nella nostra città per diffondere il messaggio che sport è inclusione e superamento di tutti i pregiudizi”. Anche il mare è stato impegnato nelle attività di dimostrazione degli sport paralimpici con imbarcazioni da regata adattate per disabili.

Testimonial della Giornata calabrese, il tre volte campione europeo di nuoto a Dublino 2018, il partenopeo Vincenzo Boni e tre campionesse della terra calabra: Anna Barbaro, medaglia di bronzo europeo nel paratriathlon a Tartu, l’azzurra del sitting volley Raffaella Battaglia, quarta piazza mondiale ad Arnhem, e la campionessa italiana di para archery Vincenza Petrilli.

“Questa giornata – ha detto Vincenzo Boni, in veste di Ambasciatore Paralimpico - serve a lanciare un messaggio soprattutto ai ragazzi normodotati: lo sport è uno solo ed è una possibilità aperta a tutti. Venite a provare, uscite di casa, fare sport trasforma la vita, insegna a rispettare prima se stessi e poi gli altri, è ormai la mia ragione di vita”.

La Giornata è stata possibile grazie al contributo dei partner istituzionali e degli sponsor del Comitato Italiano Paralimpico.