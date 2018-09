Reggio. Per il Tar nessuna infiltrazione mafiosa sull’appalto del Servizio mensa

Il servizio mensa scolastica negli istituti comunali di Reggio Calabria potrà essere avviato regolarmente nei prossimi giorni, alla luce dei necessari tempi tecnici di organizzazione dello stesso.

A darne notizia è il Comune in seguito alla delibera del Tar Catanzaro per il quale non sussistono sufficienti elementi e presupposti a sostegno della interdittiva mafiosa prefettizia che gravita sulla ditta aggiudicatrice del servizio mensa scolastica rinviando la discussione finale nel merito al prossimo maggio 2019.