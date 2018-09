Da anni picchiava moglie e figlioletto, 63enne finisce ai domiciliari

Arresti domiciliari per un 63enne accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe picchiato la moglie e il figlio minore e abusato della donna.

Così la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro ha eseguito a suo carico una misura cautelare, emessa dal Gip del capoluogo, e seguita alla denuncia da parte della coniuge.

Gli investigatori avrebbero dunque scoperto come la donna e il figlio, ormai, vivessero in un clima di estrema soggezione ansia e paura, fino al punto di temere anche per la loro incolumità, costretti a subire pressoché quotidianamente le azioni violente dell’uomo.

La moglie, dopo la denuncia, è stata immediatamente collocata in una struttura protetta insieme al figlio minore.