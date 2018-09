Tir in fiamme sulla statale, disagi sulla statale 18

Stava percorrendo la statale 18 in località Pullo a Lamezia Terme, quando ha preso fuoco. È successo a un tir che, per cause in corso di accertamento, è stato interessato da un rogo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, sette unità e un’autobotte, che hanno trovato una situazione critica, le fiamme, infatti, hanno creato una densa colonna di fumo. L’autista è rimasto illeso, ma il traffico ha subito un forte rallentamento.