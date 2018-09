Droga nelle scuole: due arresti e una denuncia a Catanzaro

Due ragazzi sono stati arrestati e un terzo è stato denunciato nel corso di alcuni servizi messi in atto dagli agenti della Questura di Catanzaro per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole dislocate nella città e sul territorio provinciale.

Nel primo episodio, ieri durante l’ora di uscita degli studenti dell’Istituto scolastico per Geometri “Petrucci” il cane Max ha insistito a fiutare uno zainetto in spalla ad un giovane che invitato a fermarsi per un controllo si è dato alla fuga ma è stato e subito bloccato dagli Agenti. Nella fuga il ragazzo, 17enne di Catanzaro,ha lanciato una bustina contenente 1 involucro di marijuana e altri 3 involucri con sostanza stupefacente del tipo hashish e 1 dose della medesima sostanza priva di confezione.

La droga è stata recuperata dai poliziotti che hanno controllato anche lo zainetto del giovane rinvenendo 8 banconote di vario taglio. Essendo minorenne, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e affidato al padre.

Nel secondo episodio, svoltosi nel pomeriggio, due catanzaresi, P.R. di 22 anni e S.V. di 20 anni, sono stati tratti in arresto nel corso di un’attività è stata svolta nei pressi dell’Istituto Alberghiero di Botricello.

In particolare, i due sono stati fermati all’atto della cessione dello stupefacente a due ragazzi.

I poliziotti avevano notato un’autovettura, marca Wolkswagen, ferma a bordo strada e due ragazzi che, avvicinatisi, ricevevano dal conducente un involucro, per poi allontanarsi dal veicolo. Alla vista degli agenti i giovani si sono dati alla fuga ed hanno lanciato dal finestrino un involucro contenente 34,21 gr di marijuana nel cortile dell’Istituto Alberghiero. Recuperata la droga e bloccati i ragazzi, i militari hanno esteso il controllo al veicolo rinvenendo 275 euro in banconote di vario taglio.

Per P.R. ed S.V. sono scattate le manette e su disposizione del P.M. di turno sono stati sottoposti ai domiciliari.