Maltempo. Ancora burrasca sulla Calabria: è allerta gialla sui settori ionici

L’avviso di un’altra ondata di maltempo giunge dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile ad integrazione di quello precedente e prevede già da oggi pomeriggio il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali su Puglia, Calabria e Sicilia, in particolare sulle aree meridionali pugliesi e sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Rimane in stato di allerta gialla per rischio idrogeologico il Veneto, con riferimento al bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore sulla quale è sempre in corso un attento monitoraggio.