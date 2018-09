Incendi a Catanzaro: auto e abitazioni minacciate dalle fiamme

Un incendio stamani ha seminato pericolo e paura in via Tommaso Campanella a Catanzaro. Le fiamme, partite da un terreno incolto, hanno minacciato delle abitazioni e diverse auto che sono state messe in sicurezza dai Vigili del fuoco della stazione locale. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il catanzarese resta comunque sotto minaccia dei roghi. Nelle ultime 24 ore si contano diversi incendi e tra questi uno, sviluppatosi nella serata di ieri, ha creato molti disagi presso gli alloggi studenteschi del campus universitario di località Germaneto. Anche gli studenti sono scesi in strada per supportare i Vigili del fuoco e spegnere le fiamme prima che coinvolgessero le abitazioni.