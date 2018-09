Droga: detenzione ai fini di spaccio di marijuana, un arresto a Crotone

I carabinieri di Crotone hanno arrestato R.D. 54enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’ambito del piano d’azione interforze denominato “operazione periferie sicure”, unitamente a personale del 14° Battaglione “Calabria”, in seguito ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto 133 grammi di marijuana, due bilancini, materiale da confezionamento e la somma in contanti, in banconote di piccolo taglio, di 140 euro, tutto posto sotto sequestro. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.