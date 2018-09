Lavoratori in nero in azienda a Petilia, due denunce e sanzioni

I carabinieri di Petilia Policastro, nell’ambito di una campagna congiunta con i reparti speciali nel settore agricolo, agroalimentare e forestale hanno controllato una serie aziende del luogo e, nell’impianto di vermicompostaggio in località "Camporaso", hanno denunciato il titolare della ditta ed il direttore tecnico responsabile, ritenuti responsabili dell’impiego di due lavoratori extracomunitari "in nero", a cui consegue la sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre ad aver accertato la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla omessa copertura dei rifiuti in stoccaggio ed in deposito. I due sono stati inoltre sanzionati per l'installazione abusiva di impianti di videosorveglianza.

I controlli sono stati effettuati dai militari della Stazione di Petilia Policastro, quelli forestali, del NAS di Cosenza e Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cosenza, nonché personale del Reparto Operativo del Comando Tutela Lavoro di Roma e Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Napoli.