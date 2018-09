In apparenza una chiave, in realtà era una pistola: arrestato imprenditore

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Aveva un’arma da fuoco a forma di chiave elettronica in tasca, per questo motivo, nella giornata di ieri, nella frazione Badia di Comerconi di Nicotera, i Carabinieri hanno arrestato l’imprenditore Danilo Mancuso, 41 anni.

L’arma ha dimensioni molto contenute, come una chiave di un’auto, e una forma assolutamente anonima che ben si mimetizza con quello che è il suo reale uso, non sembrando un’arma, infatti, può potenzialmente essere trasportata in assoluta discrezione.

I militari hanno trovato l’oggetto indosso all’arrestato carica e potenzialmente pronta a sparare. Inoltre, estendendo la perquisizione alla casa, i militari hanno trovato altri 17 colpi dello stesso calibro dalla pistola, un 6,35. Tutto il materiale, illegalmente detenuto, è stato sequestrato mentre Mancuso, dopo essere stato dichiarato in arresto per detenzione di arma da fuoco illegale, tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.